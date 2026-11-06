В России могут ввести дополнительные выплаты ко Дню матери

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 49 0

В 2026 году этот праздник будут отмечать 29 ноября.

В России могут ввести дополнительные выплаты ко Дню матери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Дополнительные выплаты ко Дню матери можно ввести в России для женщин, которые воспитывают троих и более детей. Таким мнением с РИА Новости поделился заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

День матери в РФ ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году этот праздник выпадает на 29 число. Кроме дополнительных выплат, Гриб считает, что власти регионов могли бы предусмотреть и награды многодетным матерям за успехи в воспитании.

При этом, как отметил заместитель секретаря ОП, День матери не стоит делать официальным выходным днем. Тем не менее этот праздник должен быть значим для каждой семьи, подытожил Гриб.

Весной этого года в силу вступил новый закон, расширяющий поддержку многодетных семей. Нововведение позволило сохранить ежемесячные выплаты даже при небольшом росте доходов семьи. До этого такие изменения могли стать основанием для прекращения пособий. Мера затронула более 230 тысяч человек.

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