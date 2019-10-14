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Выше гор: Удивительная история проводника без ноги, но с неограниченными возможностями

, 7:27 Эфирная новость 7

Владимир Давыдов из Приморского края, несмотря на инвалидность, живет жизнью, полной приключений.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Настоящим чемпионом можно по праву назвать и путешественника из Приморского края. Несмотря на несчастный случай и впоследствии инвалидность, мужчина не сдался.

Лишившись ноги, он решил проводить экскурсии для школьников прямо в горах. И каждый раз экстремал с легкостью взбирается на большую высоту и дает фору молодежи.

Кажется, что знает здесь каждое дерево, собирает и ведет группы через день, а путешествует 30 лет. Этот поход бесплатный для десятиклассников из местной школы.

И не скажешь, что несколько лет назад травма позвоночника приковала Давыдова к кровати. Ушел покорять горы. Сорвался, упал, сколько пролежал в снегу не помнит, но хватило, чтобы получить обморожение. Вернулся домой полностью парализованным.

О проводнике с неограниченными возможностями и невероятным запасом интересных историй расскажет Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов в Тихом океане.

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