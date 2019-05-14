Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов при прохождении этапа кругосветного путешествия на весельной лодке.

9 мая бесстрашный странник завершил одиночный переход через южную часть Тихого океана. Путь от Новой Зеландии до мыса Горн в Чили был пройден за 154 дня 13 часов 37 минут.

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67-летний Конюхов стал самым возрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки на весельной лодке, а также находился в Тихом океане рекордные 154 дня.

Достижения путешественника вскоре продут верификацию Общества океанских гребцов в Англии, и в дальнейшем также будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о переходе Конюхова на весельной лодке от Новой Зеландии до Чили.