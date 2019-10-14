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  4. В рейтинге регионов по строительству жилья оказались неожиданные лидеры

В рейтинге регионов по строительству жилья оказались неожиданные лидеры

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Также названы субъекты РФ, где ввели в строй меньше всего жилых квадратных метров.

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Фото, видео: ТАСС/Мальгавко Сергей, /Лысцева Марина, /Шамуков Руслан, РИА Новости / Александр Крылов

Ленинградская область заняла первое место в рейтинге регионов РФ по объему введенного в строй жилья в пересчете на одного человека. Исследование охватило период с июля 2018-го по июнь 2019 года.

За 11 месяцев в Ленобласти сдали 1,211 квадратных метра жилья на человека. На втором месте расположилась Московская область с результатом 1,111 метра. Замкнула тройку лидеров Тюменская область – 0,881 метра.

В ТОП-10 также вошли: Калининградская область (0,852), Краснодарский край (0,832), Ульяновская (0,827), Белгородская (0,818), Липецкая (0,818), Воронежская (0,773) и Тамбовская (0,760) области.

Хуже всего ситуация с вводом жилья сложилась на Чукотке и Магадане. Там за указанный период было введено всего 0,024 и 0,025 квадратных метра на человека соответственно.

Среднероссийский показатель составил 0,520 квадратных метра жилья на человека, следует из исследования РИА Новости.

Как ранее писал 5-tv.ru, пострадавшие от застройщиков члены ЖСК получат право на компенсацию.

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