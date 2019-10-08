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  4. Пострадавшие от застройщиков члены ЖСК получат право на компенсацию

Пострадавшие от застройщиков члены ЖСК получат право на компенсацию

, 16:56 Видео 24

Второе чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 10 октября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в случае банкротства застройщика смогут получить компенсации по рыночной стоимости жилья из фонда помощи обманутым дольщикам. Такой законопроект Госдума одобрила в первом чтении во вторник, 8 октября, пишет ФАН.

Такая норма будет касаться тех случаев, когда дом невозможно достроить.

Также в документе отмечается, что компенсации будут осуществляться тем членам ЖСК, которые вступили в него в момент создания, и получили в ходе процедуры банкротства застройщика его права на объект незавершенного строительства, а также земельный участок.

Второе чтение законопроекта запланировано на четверг, 10 октября. Согласно статистике Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, наибольшее число кооперативов-«недостроев» зафиксировано в Московской, Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге установлены причастные к обману десяти тысяч дольщиков.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее предостерег недобросовестных застройщиков. Градоначальник привел в пример директора строительной организации «Норманн» Владимира Смирнова, который был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве при возведении жилкомплексов в конце июля этого года. Беглов заявил, что ко всем, кто будет жульничать, будут применяться самые строгие меры, потому что нельзя обманывать людей.

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