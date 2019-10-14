«Будет певицей»: четырехлетняя дочка Игоря Николаева сочинила песенку

Четырехлетняя дочка Игоря Николаева вызвала восхищение своей бурной фантазией не только у отца, но и у подписчиков знаменитого музыканта. Певец опубликовал в Instagram видео, на котором малышка поет и пританцовывает на камеру. По словам именитого отца, Вероника сочинила мюзикл и решила продемонстрировать его родителю. Однако цель преследовала корыстную, уж очень не хотелось ложиться спать.
Как скоро папе удалось отправить малышку в постель неизвестно. А вот подписчики композитора высказали мнение, что в семье Николаева и его супруги Юлии Проскуряковой растет достойная творческая смена.
«Главное вовремя — на ночь глядя! А кто же с утра сочиняет, папочка?» — поинтересовалась Кристина Орбакайте.
«Она у вас такая классная. Пусть растет на радость вам и нам», — пожелала подписчица.
«Наверное, будет певицей, голосок очень приятный, а глазки на все сто — папины», — отметил юзер.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты заподозрили у жены Николаева вторую беременность.