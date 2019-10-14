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Йогурты, сырки и хлопья: Почему на «низкокалорийных» продуктах можно потолстеть

, 18:13 143

В Роскачестве дали рекомендации по выбору популярных товаров на прилавках супермаркетов.

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

В Роскачестве дали рекомендации по выбору полезных продуктов и развенчали мифы о так называемой «низкокалорийной» пище. Специалисты рассказали, что в йогуртах, хлопьях и сырках, которые многими расцениваются, как диетическая еда, нередко содержится много сахара, вредного для организма человека в больших количествах.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, уровень потребления свободных сахаров следует снизить до 10% от общей калорийности потребляемой пищи. А в йогуртах с фруктовыми наполнителями количество сахара составляет примерно 16% от общего веса продукта. Поэтому эксперты советуют, прежде всего, обращать внимание на натуральные йогурты — без дополнительных источников углеводов.

«В 150-граммовой баночке йогурта может содержаться до 25 граммов (то есть пяти кусочков) сахара. Если же потребитель выбирает сладкий йогурт, то он должен обратить внимание, что состав такого йогурта должен быть коротким — натуральный йогурт (молоко, молочнокислая закваска), натуральные подсластители (например, варенье из клубники)», — цитирует экспертов «Ридус».

Что касается хлопьев, то привычка каждый раз съедать их на завтрак, может способствовать развитию сахарного диабета, ожирения или спровоцировать нарушение работы кишечника. Дело в том, что в готовых завтраках содержится большое количество сахара, что ведет к повышению уровня глюкозы в крови и активной выработке инсулина. Поэтому в Роскачестве призывают потребителей к ограничению употребления сладких шариков и замене их на более полезные продукты.

Еще один популярный продукт — глазированные сырки. Многие причисляют их к здоровой пище, ориентируясь на то, что они изготовлены из молочных продуктов, однако куда полезнее, вместо сырков, съесть творог, считают специалисты.

«Покупая творожные сырки, отдавайте предпочтение тем, у которых недлинный состав и небольшой срок годности. Если сырок изготовлен по ГОСТу, в его составе должны быть: творог, сахар и глазурь. Кроме этого, в состав сырка могут также входить сливочное масло и сливки», — посоветовали эксперты.

Они также добавили, что при выборе сырков необходимо обратить внимание на количество жиров, сахара и ароматизаторов в составе продукта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты Роскачества обнаружили в лапше быстрого приготовления много токсинов.

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