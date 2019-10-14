Йогурты, сырки и хлопья: Почему на «низкокалорийных» продуктах можно потолстеть

В Роскачестве дали рекомендации по выбору полезных продуктов и развенчали мифы о так называемой «низкокалорийной» пище. Специалисты рассказали, что в йогуртах, хлопьях и сырках, которые многими расцениваются, как диетическая еда, нередко содержится много сахара, вредного для организма человека в больших количествах.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, уровень потребления свободных сахаров следует снизить до 10% от общей калорийности потребляемой пищи. А в йогуртах с фруктовыми наполнителями количество сахара составляет примерно 16% от общего веса продукта. Поэтому эксперты советуют, прежде всего, обращать внимание на натуральные йогурты — без дополнительных источников углеводов.
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Что касается хлопьев, то привычка каждый раз съедать их на завтрак, может способствовать развитию сахарного диабета, ожирения или спровоцировать нарушение работы кишечника. Дело в том, что в готовых завтраках содержится большое количество сахара, что ведет к повышению уровня глюкозы в крови и активной выработке инсулина. Поэтому в Роскачестве призывают потребителей к ограничению употребления сладких шариков и замене их на более полезные продукты.
Еще один популярный продукт — глазированные сырки. Многие причисляют их к здоровой пище, ориентируясь на то, что они изготовлены из молочных продуктов, однако куда полезнее, вместо сырков, съесть творог, считают специалисты.
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Они также добавили, что при выборе сырков необходимо обратить внимание на количество жиров, сахара и ароматизаторов в составе продукта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты Роскачества обнаружили в лапше быстрого приготовления много токсинов.