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  4. Грабители устроили стрельбу на Ленинском проспекте в Москве и украли шесть миллионов

Грабители устроили стрельбу на Ленинском проспекте в Москве и украли шесть миллионов

, 19:27 Эксклюзивное видео 66

Злоумышленники перекрыли дорогу мужчине, ехавшему на иномарке, и, предварительно несколько раз выстрелив в воздух, похитили у него сумку с деньгами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

Разбой со стрельбой произошел в Москве на Ленинском проспекте. Шесть злоумышленников на трех автомобилях перекрыли дорогу мужчине на иномарке и под угрозой применения оружия украли у него сумку с деньгами.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции, грабители несколько раз выстрелили в воздух, нанесли мужчине телесные травмы и скрылись с места преступления, по предварительным данным, похитив шесть миллионов рублей.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых видно, что у машины пострадавшего выбиты окна и прострелено колесо.

В момент нападения лица злоумышленников были закрыты масками. Сейчас правоохранительные органы занимаются их поисками, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный расстрелял троих человек в одном из дворов Челябинска.

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