Задерживал наркоторговцев: кадры с места гибели полицейского под Наро-Фоминском
Нападавший был ликвидирован.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Появились кадры с места гибели полицейского под Наро-Фоминском
5-tv.ru публикует кадры с места гибели 35-летнего капитана полиции Павла Шевякова. Он получил смертельное ранение во время задержания предполагаемых наркоторговцев в деревне Паново под Наро-Фоминском.
На видео можно увидеть частный деревянный дом. Рядом лежат медицинские перчатки.
Как стало известно, полицейские получили информацию о группе, которая могла заниматься продажей наркотиков в Наро-Фоминском городском округе. Оперативники нашли предполагаемых участников и приехали к дому в Паново.
Сотрудники постучали в дверь и представились. Один из мужчин внутри приоткрыл ее и сразу открыл огонь. Капитан Шевяков получил ранение, которое оказалось смертельным.
Коллеги полицейского открыли ответный огонь. Нападавшего ликвидировали. Второй подозреваемый успел закрыться в доме. После этого к месту происшествия направили дополнительные силы.
Павлу Шевякову было 35 лет. В подмосковной полиции он служил больше 11 лет.
В ГУ МВД России по Московской области выразили соболезнования семье погибшего сотрудника. В ведомстве также сообщили, что родственникам окажут необходимую помощь.
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