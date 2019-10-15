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Сторонники независимости столкнулись с полицией в аэропорту Барселоны

, 2:00 Эфирная новость 38

Люди протестуют из-за решения Верховного суда Испании в отношении 12 лидеров движения за отделение Каталонии.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Аэропорт Барселоны на осадном положении. Там продолжаются бои сторонников независимой Каталонии с полицией. Отменены более ста рейсов.

Хаос и на улицах города, о чем сообщают очевидцы. Протестующие блокируют дороги, штурмуют вокзалы и станции метро. Улицы заполнены людьми, даже несмотря на поздний вечер.

Протесты вспыхнули после того, как Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам движения за независимость региона. Максимальный срок, 13 лет, получил бывший замглавы автономии.

Лишение свободы грозит и экс-главе Каталонии Карлосу Пучдемону. Суд выдал новый ордер на его арест. Сам политик сейчас скрывается в Бельгии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бельгийскую принцессу Эсмеральду задержали в центре Лондона за участие в экологическом протесте.

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