Бельгийскую принцессу арестовали в центре Лондона

Бельгийская принцесса Эсмеральда была арестована в центре Лондона за участие в экологической акции протеста «Восстание против вымирания». 62-летняя дочь покойного короля Бельгии Леопольда III участвовала в сидячей забастовке активистов, выступающих против изменения климата, на Трафальгарской площади.
Позже Эсмеральда рассказала бельгийскому изданию L`Echo, что провела в полицейском участке в общей сложности пять часов.
Затем ее допросили, сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, образец ДНК и отправили в камеру. При этом пообещали, что все это будет уничтожено, если она не подвергнется судебному преследованию.
По словам Эсмеральды, всего за неделю, что длится акция, было задержано более тысячи человек. При этом зачищавшие площадь полицейские им сочувствовали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержаниях участников акции «Восстание против вымирания» в Лондоне. аналогичное мероприятие прошло и в Берлине.