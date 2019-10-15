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  4. Сербский журналист уличил США в попытке лишить Россию Севморпути

Сербский журналист уличил США в попытке лишить Россию Севморпути

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Зоран Милошевич уверен, что этому посвящена новая «Северная доктрина» США.

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Фото, видео: ТАСС/Майстерман Семен, /Ильенко Юрий, /Данильченко Виталий, izborsk.md

Цель новой «Северной доктрины» США заключается в том, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь. Об этом журналист Зоран Милошевич написал в статье для сербского издания «Печат».

Власти США ясно дали понять о своих намерениях в мае текущего года, когда прошла встреча с представителями стран, граничащих с Арктикой. Коллегам из Канады они порекомендовали «забыть о своем праве на «на северо-западный арктический коридор», пишет автор материала.

От Китая американцы потребовали закрыть станции в Исландии и Норвегии, а также прекратить вложения в инфраструктуру российского Севморпути. От России они хотят добиться вывода войск из ее арктических регионов. Таким образом, США вдруг стали приверженцами идеи, что Севморпуть должен быть не только российским, отметил Милошевич.

Сербский журналист считает, что указанный путь важен для Вашингтона в качестве средства давления на Москву. Его освоение позволит не только наладить сотрудничество с другими странами, но и связать обширные воды восточной и северной части РФ. Эти регионы обладают таким потенциалом, что могут стать локомотивом развития всего государства, уверен автор.

Как писал 5-tv.ru, Россия занимается активным освоением Севморпути. Ранее по нему из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург совершил путешествие первый атомный контейнеровоз.

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