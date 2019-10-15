Глава МИД Украины припугнул сограждан альтернативой «формуле Штайнмайера»

Украине придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, если она откажется от «формулы Штайнмайера». Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

Попытка Украины защитить себя без мирного процесса потребует существенных вложений в армию. Резкое повышение расходов на оборону негативно скажется на пенсиях, зарплатах и медицинском страховании, предупредил Пристайко.

«Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого», — сказал украинский министр, назначенный на пост в конце августа.

Он напомнил, что «формула Штайнмайера» была придумана и согласована между несколькими государствами. Киеву следует придерживаться достигнутых ранее договоренностей, какими бы болезненными они не были, цитирует главу МИД Украины «Экономика сегодня» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Как ранее писал 5-tv.ru, «формула Штайнмайера» предполагает предоставление Донбассу особого статуса после проведения выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кроме того, ею предусмотрено разведение войск в Донбассе. Украинская сторона сорвала уже три попытки.