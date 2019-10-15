  1. Пятый канал
  4. Глава МИД Украины припугнул сограждан альтернативой «формуле Штайнмайера»

Глава МИД Украины припугнул сограждан альтернативой «формуле Штайнмайера»

, 8:39 Видео 80

Вадим Пристайко считает, что Киев должен придерживаться достигнутых договоренностей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/ZEUS

Украине придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, если она откажется от «формулы Штайнмайера». Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

Попытка Украины защитить себя без мирного процесса потребует существенных вложений в армию. Резкое повышение расходов на оборону негативно скажется на пенсиях, зарплатах и медицинском страховании, предупредил Пристайко.

«Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого», — сказал украинский министр, назначенный на пост в конце августа.

Он напомнил, что «формула Штайнмайера» была придумана и согласована между несколькими государствами. Киеву следует придерживаться достигнутых ранее договоренностей, какими бы болезненными они не были, цитирует главу МИД Украины «Экономика сегодня» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Как ранее писал 5-tv.ru, «формула Штайнмайера» предполагает предоставление Донбассу особого статуса после проведения выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кроме того, ею предусмотрено разведение войск в Донбассе. Украинская сторона сорвала уже три попытки.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.37
0.15 70.93
0.20
Гороскоп на 15 октября: Стрельцы, требуйте конфеты и цветы!

Последние новости

9:14
Кристина Асмус поделилась подробностями первой в жизни постельной сцены
9:00
Как в шпионских романах. 60 лет назад казнили Степана Бандеру
8:52
Ким Кардашьян описала самый страшный момент своей жизни
8:44
С Алексеем Леоновым простятся на кладбище под Москвой
8:39
Глава МИД Украины припугнул сограждан альтернативой «формуле Штайнмайера»
8:28
Роскосмос отправит на луну внука робота Федора

Сейчас читают

Чаепитие с блинами обернулось для школьниц двойным изнасилованием
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
«Так держать, Семочка!»: сын Эвелины Бледанс победил семилетнюю фобию — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев