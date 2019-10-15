Милонов сравнил конкурсы красоты с отбором лошадей

Депутат Госудмы Виталий Милонов поддержал идею о запрете на трансляцию конкурсов красоты по телевидению. Он сравнил выбор самой красивой девушки в ходе таких состязаний с отбором лошадей.

Парламентарий отметил, что состязания среди людей должны выявлять самых профессиональных или самых талантливых. Конкурсы красоты, по его мнению, не позволяют этого сделать.

«Какой талант в конкурсе красоты? Максимум — это талант пластического хирурга накачать губы этой дуре до максимального состояния, или талант косметолога», — считает он.

Милонов добавил, что «самая красивая» — это субъективная оценка. По его словам, некоторые искренне присваивают этот статус девушкам с пониженной социальной ответственностью.

«Это (конкурсы красоты — Прим. ред) формирует действительно негодяйское отношение к женщине, когда мы оцениваем, что кто-то красивый, а кто-то нет. Мы по физиологии судим о человеке. Это не та сфера, где нужно состязаться», — уверен народный избранник.

Он добавил, что такого рода конкурсы могут продолжаться, только если люди признают женщин за лошадей.

«Если мы относимся к женщинам как к лошадям, чья походка — способность прогарцевать по плацу — нами ценится. И нам плевать, что это за человек, то, наверное, все правильно, можно оставлять эти конкурсы красоты», — сказал Милонов агентству «Москва».

Предложение запретить трансляцию конкурсов красоты по ТВ появилось на сайте Российской общественной инициативы. Авторы инициативы считают, что подобные состязания вредны для подрастающего поколения, а также общественной нравственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Бразилии выбрали девушку с лучшими ягодицами в мире.