Новая возлюбленная настояла: Дибров начал делать уколы в живот для похудения

Дмитрий Дибров начал делать уколы для похудения

Телеведущий Дмитрий Дибров начал ставить уколы для похудения в живот. На такой эксперимент он пошел после совета врача в одном из шоу на федеральном канале.

У журналиста были диагностированы проблемы со здоровьем. К ним, по словам специалистов, привели употребление алкоголя и наличие лишнего веса.

Поэтому Диброву посоветовали ограничивать себя в спиртном и избавиться от ненужных килограммов. Чтобы сбросить вес, он согласился на инъекции для похудения, которые ставятся в живот. Первый укол был сделан на камеру и показан в эфире.

Телеведущий признался, что не особо доверяет врачам. Однажды ему после микроинсульта вместо обследования назначили таблетки, с тех пор Дибров относится к медикам с осторожностью.

Однако новая возлюбленная телеведущего, нутрициолог Екатерина Гусева, настояла на прохождении обследования, которое нужно делать минимум раз в год.

У журналиста обнаружили повышенный уровень гомоцистеина, вещества, которое накапливается в организме при дефиците витаминов группы B и повреждает сердце и сосуды. Также был выявлен повышенный уровень билирубина — пигмента, появляющегося в результате распада ряда белков, в том числе гемоглобина. А это уже является свидетельством того, что повреждены клетки печени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналиста Отара Кушанашвили насторожила внешность Дмитрия Диброва. Последний, по словам его коллеги, выглядит на 20 лет старше своего реального возраста.

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