Самолет «Полярных авиалиний» вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

В Якутске из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Полярные авиалинии». Об этом сообщается на официальной странице авиаперевозчика в Telegram-канале. Воздушное судно совершало рейс «Якутск — Саккырыр — Якутск».

«На 21-й минуте полета было обнаружено падение давления масла в левом двигателе, командиром воздушного судна принято решение о возврате на аэродром вылета. Экипаж выключил левый двигатель и в 10:37 (04:37 по московскому времени) произвел благополучную посадку в аэропорту Якутска», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 30 пассажиров, из них пятеро детей. Приземление произошло успешно, пострадавших нет. Клиенты авиакомпании были отправлены по месту назначения другим судном. Ведется расследование данного происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вынужденной посадке самолета в аэропорту «Шереметьево», летевшего из Москвы в Лондон.