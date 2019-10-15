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Самолет «Полярных авиалиний» вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

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Инцидент зафиксирован утром 15 октября, на борту воздушного судна находились 30 пассажиров.

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

В Якутске из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Полярные авиалинии». Об этом сообщается на официальной странице авиаперевозчика в Telegram-канале. Воздушное судно совершало рейс «Якутск — Саккырыр — Якутск».

«На 21-й минуте полета было обнаружено падение давления масла в левом двигателе, командиром воздушного судна принято решение о возврате на аэродром вылета. Экипаж выключил левый двигатель и в 10:37 (04:37 по московскому времени) произвел благополучную посадку в аэропорту Якутска», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 30 пассажиров, из них пятеро детей. Приземление произошло успешно, пострадавших нет. Клиенты авиакомпании были отправлены по месту назначения другим судном. Ведется расследование данного происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вынужденной посадке самолета в аэропорту «Шереметьево», летевшего из Москвы в Лондон.

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