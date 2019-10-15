Самолет «Полярных авиалиний» вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

В Якутске из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Полярные авиалинии». Об этом сообщается на официальной странице авиаперевозчика в Telegram-канале. Воздушное судно совершало рейс «Якутск — Саккырыр — Якутск».
На борту самолета находились 30 пассажиров, из них пятеро детей. Приземление произошло успешно, пострадавших нет. Клиенты авиакомпании были отправлены по месту назначения другим судном. Ведется расследование данного происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал о вынужденной посадке самолета в аэропорту «Шереметьево», летевшего из Москвы в Лондон.