Глава ФАС подтвердил возбуждение уголовного дела против экс-губернатора Дубровского

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам расследования ФАС о картельном сговоре при строительстве дорог в регионе.

«Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется», — цитирует Артемьева ТАСС.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, о возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского заявил адвокат Игорь Трунов. По его словам, экс-губернатора подозревают в превышении должностных полномочий, в результате которого госбюджету был нанесен ущерб в 20 миллиардов рублей.

Позже другой адвокат Рустам Курмаев эту информацию опроверг, заявив, что никакого уведомления от правоохранительных органов об уголовном деле бывший глава региона не получал и для дачи показаний не приглашался, а Трунов никогда не представлял интересы Дубровского.

Курмаев также опроверг информацию, что экс-губернатор скрылся от следствия в Швейцарии.

Борис Дубровский подал президенту РФ прошение об отставке в отставку 19 марта. Его просьбу Владимир Путин удовлетворил в тот же день.