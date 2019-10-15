Россия заключила с ОАЭ новые сделки более чем на миллиард долларов

Российский триколор в небе, конница и кортежи — Владимира Путина встретили в столице Объединенных Арабских Эмиратов по-восточному гостеприимно.

Надпись «ДПС» на автомобилях с эмиратскими номерами, которые несутся по залитой солнцем дороге среди пальм — это, пожалуй, самый оригинальный ход принимающей стороны, за последние время. Здесь, видимо, слышали, что именно эти три буквы вызывают у россиян особые эмоции.

Президент России прибыл на переговоры с наследным принцем Абу-Даби. Главные темы — политическая обстановка на Ближнем Востоке и развитие экономических связей между нашими странами.

В Абу-Даби не скрывают, что очень заинтересованы в партнерстве с Москвой, ведь именно Объединенные Арабские Эмираты — лидер стран Персидского залива по объему торгового оборота с Россией. Виктор Синеок расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию.