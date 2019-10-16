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Супруга Эммануила Виторгана избавилась от темнокожей няни своей дочери

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По словам Ирины Млодик, домработница была «неживой и неэнергичной».

Фото: Instagram @emmanuil_vitorgan

Недавно в семье 79-летнего актера Эммануила Виторгана и его супруги 57-летней Ирины Млодик родилась дочка Клара. Также пара воспитывает годовалую малышку Этель. В ток-шоу на федеральном канале жена артиста рассказала о том, как сложно найти подходящую няню для детей. Однажды супругам пришлось расстаться с домработницей афроамериканкой из-за ее профнепригодности.

«Она была темнокожая. Уже ее нет. Мы решили просто расстаться. Она оказалась какой-то неживой, неэнергичной, тихоговорящей на английском, своем родном. Поэтому сейчас мы решили просто поменять ее. У нас няня есть. Но так как появилась вторая девочка, то няня пока с двумя. И вот сейчас мы возьмем вторую для Этелички», — поделилась супруга Виторгана.

Ирина Млодик рассказала поклонникам, о том, что старшенькая дочь Этель очень обрадовалась пополнению в семействе. Малышка сразу полюбила маленькую сестренку Клару, родившуюся в августе 2019 года.

«Она замечательная. Она прижалась к ней своей головкой, когда вышли из роддома», — поведала жена известного актера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Эммануила Виторгана заподозрили, что его жена прибегла к пластике.

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