Супруга Эммануила Виторгана избавилась от темнокожей няни своей дочери

Недавно в семье 79-летнего актера Эммануила Виторгана и его супруги 57-летней Ирины Млодик родилась дочка Клара. Также пара воспитывает годовалую малышку Этель. В ток-шоу на федеральном канале жена артиста рассказала о том, как сложно найти подходящую няню для детей. Однажды супругам пришлось расстаться с домработницей афроамериканкой из-за ее профнепригодности.
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Ирина Млодик рассказала поклонникам, о том, что старшенькая дочь Этель очень обрадовалась пополнению в семействе. Малышка сразу полюбила маленькую сестренку Клару, родившуюся в августе 2019 года.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Эммануила Виторгана заподозрили, что его жена прибегла к пластике.