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  4. «Переделывали?» Фанаты Виторгана заподозрили, что его жена прибегла к пластике

«Переделывали?» Фанаты Виторгана заподозрили, что его жена прибегла к пластике

, 13:43 Фото 5

Актер опубликовал фото супруги в роскошном образе на своей странице в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @emmanuil_vitorgan

Народный артист России Эммануил Виторган опубликовал в своем аккаунте фотографию любимой жены 57-летней Ирина Млодик. На снимке женщина выглядит очень элегантно. На ней широкополая белая шляпа, перчатки такого же цвета и жемчужные бусы.

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Поклонники пришли в восторг от роскошного образа супруги Виторгана и оставили ей множество комплиментов.

«Шикарная аристократическая внешность»;

«Потрясающе хороша»;

«Леди совершенство! Браво!» — написали фанаты.

Однако нашлись те, кто заподозрил Ирину Млодик в использовании пластики:

«А что с носом, вы его переделывали?»

«Безумно много фотошопа!» — высказались придирчивые пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько семья Эммануила Виторгана заплатила суррогатной матери. У 79-летнего народного артиста России и его 57-летней супруги Ирины Млодик родилась дочь.

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