«Богатая фанатка деньги присылает»: Где Борис Моисеев берет деньги на жизнь?

Директор концертного отдела «Кремль концерта» и промоутер Сергей Лавров рассказал в эфире федерального канала о том, как живет после инсульта 65-летний эстрадный певец Борис Моисеев. В сети появилось множество слухов о незавидном финансовом положении артиста после перенесенной болезни. Однако организатор звездных выступлений уверен, что не так уж все и плохо в жизни знаменитости с материальной точки зрения. А вот дружеский «привет!» музыканту явно бы не помешал.
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По словам Сергея Лаврова, с голода исполнитель точно не умрет, потому что у него есть государственная пенсия. Однако денег из ПФР Борису Моисееву не хватает, поэтому артист принимает помощь от более обеспеченных коллег по цеху.
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Материальная поддержка Борису Моисееву, по информации Лаврова, приходит даже из-за рубежа.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор Бориса Моисеева показал, в каких условиях живет певец после инсульта.