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Директор Моисеева показал, в каких условиях живет певец после инсульта

, 9:59 483

Эстрадный исполнитель, перенесший острое нарушение кровоснабжения головного мозга, старается больше времени проводить в юрмальской квартире. Там музыкант наслаждается покоем и морским воздухом.

Фото: Instagram @bmoiseevpro

Эстрадный певец Борис Моисеев после перенесенного около десяти лет назад инсульта старается как можно больше времени проводить в своей юрмальской квартире. Там исполнитель может наслаждаться прогулками и дышать целебным морским воздухом. Директор музыканта Сергей Горох провел экскурсию по жилью знаменитости в Юрмале для шоу на федеральном канале. По информации инсайдеров, стоимость дома звезды составляет около 15 миллионов рублей.

По словам Сергея Гороха, знаменитый певец потратил на обустройство юрмальского «гнездышка» много сил и времени. Множество предметов интерьера и атмосферных дизайнерских вещей Борис Моисеев привез со своих заграничных гастролей или отдыха. Последней «зарубежной» покупкой стали стильные наволочки из Майами.

Борис Моисеев, как выяснилось, просто жить не может без готовки и много времени проводит на своей уютной кухне. Сергей Горох утверждает, что приготовленные певцом блюда потрясающе вкусные.

Жилище Бориса Моисеева представляет собой едва ли не музейную выставку. В квартире звезды множество впечатляющих «экспонатов». Так, в доме стоит огромная голова, украшенная россыпью драгоценных камней, о стоимости этой детали интерьера можно лишь догадываться. Также певец коллекционирует картины со своим изображением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частично парализованный Борис Моисеев оказался на грани финансового краха.

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