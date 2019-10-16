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Эксперты назвали российские регионы с самыми высокими и низкими ценами на хлеб

, 12:15 Видео 31

Масштабное исследование аналитики провели в преддверии Всемирного дня хлеба, который отмечается 16 октября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, /Viktor Chernov, /Alexander Legky, /Victor Lisitsyn

Аналитическая компания «Эвотор» в преддверии Всемирного дня хлеба подготовила статистику о ценах на хлебобулочные изделия в разных регионах России. Так, по данным экспертов, самый дорогой хлеб можно приобрести в Санкт-Петербурге, а самый дешевый — в Нижнем Новгороде и Перми.

Масштабное исследование аналитики проводили в период с сентября 2018-го по сентябрь 2019 года.

«Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов „Эвотора“, расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита», — цитирует аналитиков РИА Новости.

Исследование стоимости хлеба по всей России показало, что самый большой рост цен зафиксирован на изделия из ржаной муки — на 20%. Теперь средняя цена булки ржаного хлеба составляет 36 рублей.

Нарезной батон россияне могут приобрести в среднем за 29 рублей. Хлеб из пшеничной муки в среднем по России стоит 27 рублей. При этом аналитики отмечают, что стоимость некоторых сортов хлеба, например, «крафтового» может достигать 450 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по данным Росстата, в России резко подорожал черный хлеб.

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