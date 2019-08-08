Росстат: В России резко подорожал черный хлеб

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Эксперты связывают повышение стоимости хлебобулочных изделий с ростом цен на муку.

Фото : ТАСС/Рюмин Александр

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о повышении цен на хлеб в 2019 году. Эксперты связывают ценовой рост с подорожанием сырья. Об этом сообщают «Известия».

С января по июль 2019 года цена на хлеб и мучную продукцию выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Росстате утверждают, что наибольшему ценовому росту подвергся черный хлеб. В июне этого года стоимость килограмма такого мучного изделия составляла 50,54 рублей, что на 9,6% превысило прошлогоднюю цену.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров в марте этого года предрекли, что стоимость хлеба из муки 1-го и 2-го сортов в этом году может увеличиться на 5–6%. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Росстат назвал основные причины незанятости россиян в 2019 году.

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