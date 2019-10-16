Депутатам Госдумы показали фильм о развития виноделия в России с конца XIX века.
Как сообщает РИА Новости, показ фильма «Хватит травить народ» об истории российского виноделия с конца XIX века был организован в рамках обсуждения вопросов развития виноградарства в РФ.
На совещании присутствовали депутаты Госдумы, представители отрасли и российских регионов. Перед просмотром ленты слово автор фильма, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
По мнению руководителя информагентства, в картине наглядно показано, как в ХХ веке была упущена «историческая возможность», и какие горизонты открываются перед виноделами России в настоящее время.
В частности, Киселев попросил обратить внимание на закон, разработанный в свое время князем Львом Голицыным «О виноградном вине».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Госдуме 16 октября рассмотрят законопроект о развитии виноделия.