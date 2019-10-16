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В Госдуме показали фильм об истории развития российского виноделия — видео

, 13:42 Видео 41

Показ был организован в рамках обсуждения законопроекта о развитии винодельческой отрасли.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Депутатам Госдумы показали фильм о развития виноделия в России с конца XIX века.

Как сообщает РИА Новости, показ фильма «Хватит травить народ» об истории российского виноделия с конца XIX века был организован в рамках обсуждения вопросов развития виноградарства в РФ.

На совещании присутствовали депутаты Госдумы, представители отрасли и российских регионов. Перед просмотром ленты слово автор фильма, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Российская история — это не только история великих побед, но и цепь упущенных возможностей. Сейчас время переосмыслить опыт и сделать то, что некогда сорвалось. Великая задача — перестать пить бормотуху или то, что в Крыму презрительно называют „шмурдяк“, а в Краснодарском крае — „бурдомицин“. Хватит травиться и хватит обманывать себя, называя вином не вино», — подчеркнул Киселев.

По мнению руководителя информагентства, в картине наглядно показано, как в ХХ веке была упущена «историческая возможность», и какие горизонты открываются перед виноделами России в настоящее время.

В частности, Киселев попросил обратить внимание на закон, разработанный в свое время князем Львом Голицыным «О виноградном вине».

«В законе было главное, чего до сих пор так хватает России, — четкое определение вина», — заметил глава МИА «Россия сегодня».

Свое мнение о фильме высказал председатель совета Союза виноградарей и виноделов России, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Потрясающий фильм не только тем, что он поднял такие исторические параллели, очень точно рассказал обо всех проблемах сегодняшнего виноделия России, но еще задает эмоции. Эмоции, которых всем нам не хватает и, которые всегда идут за вином», — рассказал Титов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Госдуме 16 октября рассмотрят законопроект о развитии виноделия.

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