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  4. Менеджер группы Rammstein подрался с пенсионером-охранником в Петербурге

Менеджер группы Rammstein подрался с пенсионером-охранником в Петербурге

, 20:42 Эфирная новость 36

Импресарио, приятель солиста немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд набросился на охранника на пристани «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной Северной столицы.

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Фото, видео: Instagram @reiband; 5-tv.ru

Менеджер группы Rammstein избил пенсионера в Петербурге. Анар Рейбанд — состоятельный продюсер, концертный директор и импресарио многих зарубежных звезд — набросился на охранника только за то, что тот сделал ему замечание, когда Рейбанд нарушил правила безопасности на пристани. Причем бил в затылок, когда мужчина нападения уже не ожидал.

Казалось бы чего тут обсуждать — двое мужчин поссорились. Но один из них — менеджер группы Rammstein — привык ко всему первоклассному: полеты на частных самолетах дружба с мировыми звездами, а тут охранник просит пройти через турникет на общих основаниях.

Артур Ломидзе разбирался, что это — звездная болезнь и вседозволенность или горячая кровь взыграла?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ударивший петербуржца менеджер Rammstein объяснил свой поступок.

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