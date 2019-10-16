В России появится закон о виноделии. Проект документа внесла в Государственную думу группа депутатов. В нем вводятся четкие понятия «виноделия» и «виноградарства», а также законодательно закрепляются технологические правила производства вина.

Сейчас из-за их отсутствия сильно страдает качество, и часто россияне вместо изысканного алкогольного напитка вынуждены пить суррогаты, состоящие из спирта и порошкового концентрата.

Так быть не должно, ведь в стране есть все необходимое, чтобы российское вино ни в чем не уступало итальянским, испанским, французским. И закон станет первым шагом в этом направлении.

О новых правилах российских виноделов — Виталий Ханин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов призвал уравнять правила для российских и зарубежных виноделов.