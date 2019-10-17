Украина не пустит на «Евровидение» артистов, выступавших в России

На Украине заявили об изменении правил национального отбора на международный конкурс «Евровидение». Начиная с 2020 года, на соревнования не допустят исполнителей и музыкальные коллективы, которые давали концерты на территории России после 2014 года и въезжали в Крым «с нарушением законодательства Украины». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сообщение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

По словам председателя правления НОТУ Зураба Аласания, участник отборочного этапа должен « разделять ценности украинского общества » и осознавать ответственность, которая возложена на представителя страны на международном конкурсе.

Отмечается, что музыкальным продюсером отбора по-прежнему останется Руслан Квинта, должность креативного продюсера займет Наталья Франчук, а ведущим прямых эфиров будет Сергей Притула.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Maruv, которую Украина вынудила отказаться представлять Украину на «Евровидение — 2019» из-за концертов в России, приехала в Москву.