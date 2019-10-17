  1. Пятый канал
  4. Украина не пустит на «Евровидение» артистов, выступавших в России

Украина не пустит на «Евровидение» артистов, выступавших в России

, 1:44 Видео 25

В Незалежной рассказали о новых правилах отбора на музыкальных конкурс.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: mignews.com.ua, ТАСС /Ветров Макс, РИА Новости /Алексей Куденко, Instagram @ruslankvinta, kp.ua

На Украине заявили об изменении правил национального отбора на международный конкурс «Евровидение». Начиная с 2020 года, на соревнования не допустят исполнителей и музыкальные коллективы, которые давали концерты на территории России после 2014 года и въезжали в Крым «с нарушением законодательства Украины». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сообщение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

По словам председателя правления НОТУ Зураба Аласания, участник отборочного этапа должен «разделять ценности украинского общества» и осознавать ответственность, которая возложена на представителя страны на международном конкурсе.

Отмечается, что музыкальным продюсером отбора по-прежнему останется Руслан Квинта, должность креативного продюсера займет Наталья Франчук, а ведущим прямых эфиров будет Сергей Притула.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Maruv, которую Украина вынудила отказаться представлять Украину на «Евровидение — 2019» из-за концертов в России, приехала в Москву.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!

Последние новости

2:17
Путин потребовал от чиновников работать с людьми «с душой и сердцем»
1:44
Украина не пустит на «Евровидение» артистов, выступавших в России
1:24
Что рассказали очевидцы о ДТП с участием Porsche и такси на юго-западе Москвы
1:05
Барселона в огне! Протестующие поджигают петарды и мусорные баки — видео
0:53
Видео: как якутские фанаты подарили Бузовой корону с бриллиантами
0:33
Ерофеев день: что можно и категорически нельзя делать 17 октября

Сейчас читают

«Очень красивая пара»: внук Пугачевой с женой устроили осеннюю фотосессию
Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки мог заставить жену нарушить закон
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев