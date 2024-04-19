Пропавший в Донецке военкор и доброволец Рассел Бентли убит

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 548 0

Мужчина пропал при обстреле ВСУ неделю назад.

Пропавший в Донецке военкор и доброволец Рассел Бентли убит

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Доброволец Вооруженных сил России и американский военкор Рассел Бентли убит. Об этом сообщает председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман со ссылкой на супругу Бентли Людмилу.

«Людмила сообщила, что ее супруг Рассел Бентли „Техас“ — убит. Я очень надеюсь, что выродкам, это совершившим, уже никто и ничего не поможет…», — написал Кофман в своем Telegram-канале.

Общественник назвал военкора символом «свободного от западной гегемонии мира» и напоминанием того, что везде есть здравомыслящие люди, и США исключением не является. Кофман призвал российских правоохранителей как можно тщательнее провести расследование и привлечь к ответственности виновных, наказав по всей строгости закона.

О том, что 64-летний Рассел Бентли пропал в Донецке в Петровском районе после обстрела ВСУ, стало известно 12 апреля. Все это время велись поиски мужчины. Было возбуждено уголовное дело.

Рассел Бентли приехал в Донбасс в 2014 году из США, вступил в ряды ополчения и взял себе позывной «Техас». Мужчина получил гражданство России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ ударили по больнице и центру переливания крови в Горловке.

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