Ерофеев день: что можно и что нельзя делать 17 октября

Православные христиане 17 октября вспоминают священномученика Иерофея. Он был первым епископом Афинским и учеником апостола Павла. В соответствии с преданием, Иерофей лично присутствовал при погребении Девы Марии, пишет ytro.news.

Традиции и обычаи 17 октября:

В народе Иерофея звали Ерофеем. Крестьяне считали, что в Ерофеев день по лесу бродит Леший. Он ломает ветки, шумит и запугивает скотину. Чтобы уберечься от происков лесного духа, жители деревни поджигали березовые ветки.

Некоторые старались задобрить существо. Для этого нужно было отломить кусочек хлеба и положить его на тарелку вместе с солью. Впоследствии изделие ставили на пень, надеясь, что Леший примет дар и не будет пакостить.

Что нельзя делать 17 октября:

Наши предки не советовали на Ерофея ходить в лес — как раз из-за проделок Лешего. Он проказничает перед тем, как впасть в зимнюю спячку. Это существо может утащить за собой того, кто появится на его территории.

17 октября не стоит верить словам малознакомых людей. Велик риск попасть на удочку мошенников.

Кроме прочего, желательно отказаться от употребления алкоголя и принятия лекарств, которые не были прописаны врачом. Считается, что все это негативно отразится на здоровье.

Приметы на 17 октября:

Во время заката небо окрашено в красный — погода будет ветреной.

Птицы сидят на ветках, нахохлившись — к непогоде.

Лошадь фыркает — к потеплению, храпит — ждите ненастье.

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