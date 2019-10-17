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  4. Путин потребовал от чиновников работать с людьми «с душой и сердцем»

Путин потребовал от чиновников работать с людьми «с душой и сердцем»

, 2:17 Эфирная новость 13

Президент России 16 октября провел совещание по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке.

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Фото, видео: ТАСС/Никольский Алексей, 5-tv.ru

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Чиновникам, которые не могут с душой и сердцем помогать людям, нужно сменить работу.

Об этом Владимир Путин заявил в Ново-Огарево на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков.

Президент потребовал от подчиненных конкретных ответов, в том числе о расходовании средств. Впереди зима, а многие пострадавшие, которые потеряли все свое имущество, до сих пор не получили жилье или компенсации.

О претензиях к работе чиновников Владимир Путин говорил еще во время визита в Тулун в сентябре. Тогда, на встрече с местными жителями, большинство из них самой большой своей проблемой называли именно равнодушие членов комиссий и формальный подход к беде.

Леонид Китрарь расскажет подробней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы.

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