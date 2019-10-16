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Рэпер Тимати стал отцом во второй раз — трогательное фото

, 19:00 Фото 917

Анастасия Решетова подарила музыканту сына.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova, @timatiofficial

Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, во второй раз стал отцом. Модель Анастасия Решетова родила ему сына. Трогательные снимки с новорожденным наследником музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

«Юнусов Ратмир Тимурович», — раскрыл артист имя младенца.

Instagram @timatiofficial

Поклонники и коллеги знаменитостей не могут сдержать радости от долгожданной новости. Долгое время вся страна следила за состоянием Решетовой и засыпала девушку вопросами относительно того, когда она станет матерью. Наконец, этот момент настал. Фанаты не сдерживают умиления при виде кадров из больницы. Пользователи поздравляют новоиспеченных родителей и желают им навсегда сохранить любовь друг к другу и воспитывать малыша в дружной семье.

«Еще один рэпер появился на свете!»

«Тимур!!! Поздравляю с огромным счастьем!»

«Счастье! Ура!»

«От всей души поздравляю!» — радуются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невеста Тимати опубликовала интригующий снимок без «беременного» живота.

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