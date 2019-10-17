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Сразу пять детей заболели менингитом в петербургской школе

, 13:45 Эксклюзивное интервью 118

Первый случай заболевания зарегистрирован в учебном заведении Петродворца 24 сентября. На сегодняшний день в больнице остаются два ребенка.

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Фото, видео: ТАСС / Афонина Елена; 5-tv.ru

Пять детей заболели менингитом в школе № 412 в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, первый случай заболевания был зарегистрирован 29 сентября.

В ведомстве уточнили, что у одного ребенка выявлен серозный менингит энтеровирусного происхождения, диагноз серозный менингит поставлен еще троим детям, еще у одного менингит пока под вопросом.

«Больные дети с признаками респираторных инфекций были госпитализированы в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней. На 16 октября в стационаре остается 2 ребенка», — говорится в сообщении.

В школе, где произошла вспышка заболевания, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: учащихся и персонал осмотрели медики, за лицами, контактировавшими с больными уставлено наблюдение, проведена дезинфекция, а классы, в которых учились заболевшие изолированы.

В Роспотребнадзоре напоминают, что с наступлением осени число заболевших энтеровирусной инфекцией традиционно возрастает, причем чаще всего это дети до 14 лет. В связи с этим медики рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения, пить только кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, а при первых признаках заболевания немедленно обращаться к врачу и ни в коем случае не посещать места, где инфекция может передаться другим людям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом смертельном гриппоподобном вирусе, который за несколько суток способен распространиться по всему миру и убить до 80 миллионов человек.

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