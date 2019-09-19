«Не надо ждать!»: Вирусолог прокомментировал известия о новом смертоносном гриппе

Западные ученые предупреждают, что смертельная вспышка нового гриппоподобного вируса может убить несколько десятков миллионов человек по всему миру менее чем за два дня. Об этом доложили специалисты Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB), сообщает The Sun.

По словам экспертов, новый грипп напоминает «испанку» — вирус, унесший множество жизней в 1918–1919 годах. Ученые утверждают, что болезнь за короткий промежуток времени от 36 до 50 часов может распространиться по всему миру и убить 80 миллионов человек.

Вирусолог, профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов прокомментировал новость о новом виде гриппа специально для 5-tv.ru.

«Любой вирус, поражающий респираторный тракт представляет смертельную опасность. Не надо ждать какого-то смертоносного вируса гриппа! Если вы не привиты, да еще принадлежите к группам риска, вам не надо ждать 36 часов — вы уже одной ногой находитесь в могиле. А если вы еще настаиваете, чтобы ваши дети не прививались, то вы вообще — террорист!» — заявил вирусолог.

Комментируя заявление западных коллег, Михаил Щелканов отметил, что при современном уровне медицины, вирус гриппа не сможет унести столько же жизней, как при «испанке».

«Существует отработанная годами система мониторинга вируса гриппа. Вспомнить хотя бы, что во время „испанки“, жертвами гриппа стали порядка 100 миллионов человек за два года. А уже азиатский грипп (1957 г.) или гонконгский (1969 г.) это на два порядка меньше. Почему? Потому что была вакцина и система мониторинга, в которой участвуют и российские ученые», — сообщил профессор вирусологии.

По мнению эксперта, чтобы избежать заболевания гриппом — нужно вакцинироваться. Щелканов отметил — если новость о новом смертоносном гриппе заставит людей сделать прививки, то она «хотя бы попадет в цель» и будет «конструктивна».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян начали прививать уникальной отечественной вакциной от гриппа.