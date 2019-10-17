На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Порой идеальная во всех отношениях девушка — стройная, ухоженная, умная, добрая, с хорошим чувством юмора — по какой-то причине совсем не нравится своему избраннику. Астрологи утверждают — все дело в категорической несовместимости влюбленной барышни и объекта ее притязаний по знаку Зодиака. Ниже представлен список тех, кому никогда не суждено быть вместе.

Мужчина-Овен

Представитель этого знака обожает женскую половину человечества, флирт, ухаживания и считает девушек главным стимулом чего-либо добиваться. Однако Овна отталкивают чересчур властные женщины, расценивающие мужчин, как собственность. Даже если пара начнет романтические отношения, совсем скоро они разрушатся. Овен не станет терпеть в доме тирана в юбке. Также мужчин этого знака не привлекают безынициативные, не способные на эксперименты и авантюры дамы.

Овен никогда не будет счастлив с Девами, Рыбами и Тельцами.

Мужчина-Телец

Мужчины этого знака терпеть не могут неопределенность и барышень, витающих в облаках. Розовые мечты, которым не суждено сбыться, постоянные незапланированные траты, излишняя беспечность и безответственность спутницы навсегда оттолкнут Тельца.

Представителю этого знака никогда не найти покоя в объятиях Водолея, Стрельца и Близнеца.

Мужчина-Близнецы

Близнецы нуждаются в вечной встряске, приключениях, азарте и адреналине. Спутница таких мужчин обычно невероятно яркая, артистичная, талантливая и самодостаточная барышня. «Серые мышки» точно не для Близнецов. Девушки, предпочитающие жить по четкому распорядку и придерживаться установленных правил — идут мимо.

Мужчины этого знака никогда не станут встречаться с Девой, Тельцом, Скорпионом, Козерогом и Рыбами.

Мужчина-Рак

Представители этого знака не терпят проявлений излишней эмоциональности. Грубость, хамство, отсутствие женственности также навсегда оттолкнут Рака от избранницы. Мужчин этого знака пугают карьеристки, готовые пойти по головам на работе и напрочь забыть о собственной семье ради очередного повышения.

Рак никогда не подпустит к себе властную и целеустремленную женщину-Овна.

Мужчина-Лев

Мужчине этого знака Зодиака нужна только настоящая львица: яркая, харизматичная, сильная королева. Львы никогда не обратят внимание на девушку, пренебрегающую броскими нарядами, маникюром и макияжем. Женщина для Льва — аксессуар, который в полной мере должен продемонстрировать его успех и состояние.

Раки, Козероги и Девы могут навсегда попрощаться с мечтой о создании отношений со Львами.

Мужчина-Дева

Дева — стопроцентный прагматик, перфекционист и жадный до порядка во всех сферах жизни мужчина. Представителя этого знака пугают и отталкивают девушки, не поддающиеся контролю. Девы просто взбесятся, если дома будет царить «творческий беспорядок», а не идеальная чистота, где каждый предмет интерьера стоит на месте, предназначенным для него еще много лет назад.

Бесконтрольным Овнам, Стрельцам и Водолеям нечего делать в компании мужчины-Девы.

Мужчина-Весы

Вечные страдалицы и пессимистки никогда не смогут покорить сердце Весов. Представители этого знака слишком ценят ощущение внутреннего покоя и гармонии. Весов притягивают барышни, которые умеют подчеркивать достоинства своей внешности и никогда не впадают в беспросветную печаль. Любительницы поскандалить также ни за что не очаруют мужчин-Весов.

Скорпионы и Рыбы — до свидания.

Мужчина-Скорпион

Скорпионы без ума от эмоциональных, жадных до жизни женщин. Мужчины этого знака обожают бурные выяснения отношений, после которых обычно наступает резкий переход к не менее яркому примирению. Податливые и легкодоступные барышни никогда не смогут обратить на себя внимание Скорпионов. Таким мужчинам нужна очень «сложная» жертва.

Девам, Козерогам, Весам и Близнецам абсолютно не по пути со Скорпионом.

Мужчина-Стрелец

Спутница Стрельца обязательно должна быть яркой индивидуальностью, самой лучшей в своем деле — звездочкой на небосклоне. Мужчины этого знака ни за что не станут заводить отношений с посредственностью, ничем не отличающейся от множества других девушек. Скромницы и «тихушницы» никогда не покорят сердечка Стрельца.

Телец, Дева и Козерог могут навсегда попрощаться с мечтой о создании отношений со Стрельцом.

Мужчина-Козерог

Представители этого знака очень серьезные, целеустремленные и крепко стоящие на ногах мужчины. Беспечные и легкомысленные девушки не вызывают доверия у Козерогов. Такие мужчины хотят видеть в женщине непробиваемый тыл, союзника, который никогда не предаст, и не выкинет какой-либо неожиданной «штуки».

Непредсказуемым Близнецам, Львам, Стрельцам и Водолеям нечего делать в компании Козерога.

Мужчина-Водолей

Берите, что хотите, только оставьте Водолею его ощущение свободы. Барышни, которые любят контролировать переписки возлюбленных в соцсетях, обожают часовые разговоры по телефону и требующие постоянного внимания партнера — вам здесь делать нечего. Водолей нуждается в девушке, имеющей собственную цель и осознающую, как важно человеку иметь личное пространство.

Раки, Девы и Рыбы испугают Водолея своим претенциозным, «захватническим» поведением.

Мужчина-Рыбы

Мужчина этого знака предпочитает раствориться в романтических «неземных» отношениях. Любвеобильных Рыб пугают любые проявления грубости и не женственности в девушках. Представители знака Рыбы до жути боятся твердо стоящих на ногах прагматичных барышень-карьеристок.

Так, целеустремленные Овны, Львицы, Водолеи и Козероги не смогут завоевать сердце мягких Рыб, пишет сайт Daily Нoro.

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