Звезды не врут: Лучшие мужья и любовники по знаку Зодиака

Расположение небесных тел в момент рождения человека, оказывает огромное влияние на формировании его характера, привычек, жизненных принципов и даже вкусовых предпочтений. Черты некоторых представителей знаков Зодиака категорически не подходят друг другу, а другие наоборот, сливаются в идиллии. От каких мужчин лучше держаться подальше, а к каким стоит присмотреться? Рейтинг хороших мужей и героев-любовников составил 5-tv.ru.

1 место — Весы

Мужчины-Весы не только дипломатичны и вежливы, но обладают отменным чувством юмора и тонким вкусом. Любовь и семья — самое главное в жизни. Брачные обязательства не простой звук для Весов, наоборот, они с удовольствием их исполняют. Но они далеко не скучные семьянины и домоседы. Представители этого знака Зодиака — гедонисты, любят брать от жизни все и наслаждаться ее лучшими материальными аспектами. Весы имеют большой недостаток, они крайне ревнивы и порой, могут разрушить этим негативным чувством все.

2 место — Скорпион

Скорпионы иногда стесняются того, что отношения с противоположным полом — один из самых важных аспектов в их жизни. Они это старательно скрывают, ведь любовные перипетии не дело настоящего мужчины. Кроме того, чувства способны сделать мужчину-Скорпиона уязвимым. Но это только в том случае, если речь идет о настоящей любви, которая перерастает в глубокую привязанность.

Как правило, Скорпионы в любви чаще страдают, чем наслаждается чувствами. Такая у них натура. Если женщина сделала без него хотя бы шаг — это непременно разобьет ему сердце. Такие мужчины могут быть прекрасными любовниками, но, если умерят свой пыл и научаться контролировать чувства.

3 место — Козерог

В случае Козерога стоит сразу начать с недостатков знака. Во-первых, он способен «занудить» женщину до смерти, потому что безупречен, крайне старателен и правилен. В любви он ищет женщину с похожим стилем жизни. По его мнению, она должна быть блистательной, радоваться каждому дню, быть легкой на подъем и уметь наслаждаться жизнью. Если совпадений нет, то мужчина незамедлительно перервет общение или совместное времяпровождение превратиться в кошмар. Самое главное не сходиться с Козерогами, если вы сама Козерог.

Но в этом знаке Зодиака есть и свои плюсы. Если женщина все-таки сошлась с таким мужчиной и их темпераменты совпали, то рядом с ним, она почувствует себя беззаботной бабочкой. Внутренняя уверенность только возрастет. Главное, давать мужчине-Козерогу личное пространство.

4 место — Лев

Львы крайне горды и самоуверенны в себе. Они не перестанут спорить, если даже поймут, что не правы. Такие мужчины болезненно воспринимают любую критику и упреки в свою сторону, а на выяснение отношений у них всегда один дежурный ответ: «Не сейчас!» Порой они бывают ленивы, и чтобы не допустить этого, таких мужчин нужно постоянно подбадривать.

Спутницу своей жизни Львы подбирают очень тщательно. Они долго присматриваются и могу иметь несколько вариантов одновременно. Так что не удивляйтесь, если у него еще кто-то есть про запас. Но когда он определится с выбором, Лев сделает все, чтобы его вторая половинка была счастлива.

5 место — Рак

Пожалуй, одни из самых верных спутников — это Рак. Он и прекрасный собеседник, и душа компании, и надежное плечо, и верный друг. Но ему довольно трудно найти себе постоянного партнера. Зачастую представитель этого знака Зодиаки сам не знает, чего хочет и часто инициатором начала отношений выступает женщина. В этом нет ничего плохо! Если Рак действительно любит женщину, то других для него не существует.

Ракообразные мужчины в обществе — весельчаки, но в быту жизнь может превратиться в настоящий ад. Они убежденные перфекционисты и если что-то лежит не на своем месте, то страдать будут все домочадцы.

6 место — Стрелец

Мужчины-Стрельцы далеки от романтики. Они прямолинейны, просты и брутальны. Такой мужчина не будет хватать вам звезд с небес, но идеально справиться с любыми бытовыми вопросами. А цветы подарит только тогда, когда женщина об этом напомнит. Стрелец станет надежным и верным другом на всю жизнь.

Вступая в брак со Стрельцом помните, что они имеют талант мастерски манипулировать вашими чувствами, склоняя любую ситуацию в свою пользу. Они постоянны в любовном плане, но обращать внимание на других женщин не перестанут никогда.

7 место — Овен

Мужчины-Овны страстны, темпераментны и неутомимые любовники. Они способны одарить свою партнершу незабываемыми эмоциями. А что касается построения семьи с Овнами, в этом случае стоит все как следует взвесить. Эти мужчины далеко не однолюбы и легко увлекаются пассией, одаривая ее подарками и бесконечными знаками внимания. Но в один момент могут закончить отношения и найти кого-нибудь другого.

Овны сумасшедшие эстетисты, ни в одной сфере жизни не должно быть ни «пылинки». Будущую избранницу подбирают тщательно, ищут идеальный для себя вариант и не идут на уступки. Женщина такого мужчины должна сочетать в себе и умелую домохозяйку, и страстную любовницу. С мужчинами-Овнами всегда нужно быть в тонусе.

8 место — Дева

Девы мужского пола романтики, которые умеют ухаживать по правилам. В их жестах всегда присутствует обстоятельность и красота. Но они не менее избирательны и не станут держать возле себя кого попало. Мужчины-Девы ищут самую лучшую, самую красивую… В общем, самую-самую! Примерно такую же, как они сами.

Такие мужчины как раз из тех, с кем можно создать благополучную семью. Внутрисемейный быт мотивирует их на достижение новых высот и материальных благ. Но самое главное для женщины, которая начинает отношение с Девой — понимание того, чего она от него хочет. Если она находится в поисках стабильности, не боится некоторой скуки и занудства такого мужчины, то находится на верном пути! Обычно, мужчины-Девы женятся только один раз, но если в семье возникают бесповоротные трудности, то может завязать роман на стороне.

9 место — Телец

Мужчины-Тельцы — сказочники! Они мастерски очаровывают и околдовывают девушек, которые в свою очередь не в состоянии перед ними устоять. У Тельцов нерушимая харизма. Но они не торопятся отдавать себя в отношения, им нужно долго присматриваться. Также не стоит ждать от них скорых подарков и материальных знаков внимания. Пока Тельцы точно не поймут, что вы именно та, кто ему нужен, не дождетесь и цветочка. Представители этого знака Зодиака должны убедиться, что девушка стоит заработанных ими денег и времени.

10 место — Водолей

Водолей — воздушный знак и его представители мужского пола предпочитают непринужденность в отношениях. На что не нужно рассчитывать в отношениях с таким принцем, так это на верность и постоянство. Соблазнение женщин дается ему легко благодаря своему обаянию. Ведь, перед его шармом очень сложно устоять.

С мужчиной-Водолеем приятно провести время, но не более. Может возникнуть случай, что вы собрались в совместное путешествие, а дома его ждет жена, с которой он якобы развелся.

11 место — Близнецы

Большинству мужчинам, которые родились под знаком Близнецов, нужна женщина впереди них. Иными словами, они пожизненно нуждаются в маме. Чаще всего, это нужда закладывается в подсознании еще в детстве и выходит наружу только во взрослом возрасте. Если вы готовы готовить, стирать и гладить круглыми сутками, то Близнецы — ваш вариант! Они любят тепло домашнего очага и практически беспомощны в бытовом плане. Но зачастую ведут себя как мартовские коты и невзирая на домашний уют, могут уйти «гулять сами по себе».

12 место — Рыбы

Пожалуй, Рыбы — самый неподходящий вариант для семейной жизни. Быт с ними превратиться в пытку. Задав элементарный вопрос, женщина будет слышать очень много интригующего текста, но не конкретный ответ. Мужчины-Рыбы привлекают женщин своей манящей загадочностью, но вскоре женщина понимает, что его «изюминка» не исчезнет до конца жизни. Кроме того, они очень долго и мучительно решаются на серьезные шаги в отношениях. В случае неприятного для них разговора, Рыбы прекращаются в страусов и «прячут» голову в песок.

Даже если он решит закончить отношения, то никогда не сделает это первым. Рыбы доведут женщину до такого состояния, что она решит уйти первой. После чего, мужчина будет долго страдать, но своих ошибок так и не поймет.

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