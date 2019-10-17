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  4. «Необычно!» Ирина Пегова сменила имидж и перекрасилась в яркую блондинку

«Необычно!» Ирина Пегова сменила имидж и перекрасилась в яркую блондинку

, 20:35 Фото 192

Поклонники едва успели привыкнуть к невероятному похудению артистки, как кинозвезда удивила их новой прической.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова не стала довольствоваться одним лишь похудением и решила впечатлить фанатов еще и сменой имиджа: актриса сделала новую прическу и перекрасилась. Артистка опубликовала в Instagram фото прямо из салона красоты. На снимке звезда позирует в кресле мастера-парикмахера будучи уже яркой блондинкой с выпрямленными волосами. Новый цвет и образ кинодивы привели в восторг не только поклонников Пеговой, но и ее саму.

«Ну, что? Цвет — бомба?! Ура! Люблю, когда я довольна!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @pegovairina

Поклонники Ирины Пеговой приятно удивились смене имиджа любимой актрисы и поспешили похвалить ее за эксперимент в комментариях. Многим фанатам пришелся по душе новый образ кумира, подписчики отметили — цвет и стрижка сильно «освежили» 41-летнюю артистку.

«Необычно, но мне нравится!»

«Шикарный цвет»;

«Вам очень к лицу!»

«Красавица!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым.

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