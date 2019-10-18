«Я его даже не заметила»: Шарлиз Терон о романе с Брэдом Питтом

После того как одна из самых красивых пар Голливуда — Брэд Питт и Анджелина Джоли — распалась, в сети не утихают слухи о том, что звезды строят новые отношения. Например, Питту приписывали романы с актрисами Марион Котийяр, Дженнифер Энистон и даже моделью Шарлиз Терон.

В то время как сам актер предпочитает вопросы личной жизни никак не комментировать, одна из его возможных избранниц — Шарлиз Терон — появилась на шоу Эллен Дедженерес, где ведущая попросила ее рассказать об отношениях с бывшим супругом Джоли.

Звезда в ответ отшутилась, пишет Starhit.

« Я тоже не была с ним, но, вероятно, все-таки встречалась. У меня были целые отношения, которых я даже не заметила », — иронично заметила артистка.

Она пояснила, что на самом деле сейчас ее сердце свободно, а роман с Питтом — это домыслы любопытных фанатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогает Анджелине Джоли справиться с депрессией после развода с Питтом.