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  4. «Я его даже не заметила»: Шарлиз Терон о романе с Брэдом Питтом

«Я его даже не заметила»: Шарлиз Терон о романе с Брэдом Питтом

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Голливудская звезда стала гостьей шоу Эллен Дедженерес, где высказалась о союзе со знаменитым актером.

Фото: www.globallookpress.com /BREITLING

После того как одна из самых красивых пар Голливуда — Брэд Питт и Анджелина Джоли — распалась, в сети не утихают слухи о том, что звезды строят новые отношения. Например, Питту приписывали романы с актрисами Марион Котийяр, Дженнифер Энистон и даже моделью Шарлиз Терон.

В то время как сам актер предпочитает вопросы личной жизни никак не комментировать, одна из его возможных избранниц — Шарлиз Терон — появилась на шоу Эллен Дедженерес, где ведущая попросила ее рассказать об отношениях с бывшим супругом Джоли.

Звезда в ответ отшутилась, пишет Starhit.

«Я тоже не была с ним, но, вероятно, все-таки встречалась. У меня были целые отношения, которых я даже не заметила», — иронично заметила артистка.

Она пояснила, что на самом деле сейчас ее сердце свободно, а роман с Питтом — это домыслы любопытных фанатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогает Анджелине Джоли справиться с депрессией после развода с Питтом.

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