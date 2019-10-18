«Я его даже не заметила»: Шарлиз Терон о романе с Брэдом Питтом

После того как одна из самых красивых пар Голливуда — Брэд Питт и Анджелина Джоли — распалась, в сети не утихают слухи о том, что звезды строят новые отношения. Например, Питту приписывали романы с актрисами Марион Котийяр, Дженнифер Энистон и даже моделью Шарлиз Терон.
В то время как сам актер предпочитает вопросы личной жизни никак не комментировать, одна из его возможных избранниц — Шарлиз Терон — появилась на шоу Эллен Дедженерес, где ведущая попросила ее рассказать об отношениях с бывшим супругом Джоли.
Звезда в ответ отшутилась, пишет Starhit.
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Она пояснила, что на самом деле сейчас ее сердце свободно, а роман с Питтом — это домыслы любопытных фанатов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогает Анджелине Джоли справиться с депрессией после развода с Питтом.