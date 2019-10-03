Что помогает Анджелине Джоли справится с депрессией после развода с Питтом

44-летняя звезда Голливуда Анджелина Джоли после долгого молчания на тему развода с Брэдом Питтом стала чаще откровенничать с журналистами. В преддверие нового фильма «Малифисента: Владычица тьмы» она сравнила себя со своей героиней, передает 7days.ru. Персонажу, как и самой актрисе, пришлось пережить непростые времена.

Джоли рассказала, что в последние годы ее жизни бывали периоды, когда она чувствовала себя несвободной, незащищенной, загнанной в угол.

« Мне было очень трудно. И понадобилось много времени и работы над собой, чтобы вернуться к себе, к той, какой я была раньше» , — сказала знаменитость.

По ее словам, обрести душевное равновесие помогли сыновья и дочери. От Питта у Джоли трое биологических детей — Шайло, Нокс и Вивьен — и еще трое приемных: Мэддокс Шиван, Пакс Тьен, Захара Марли.

«Когда твои дети маленькие, ты чувствуешь себя просто «мамочкой». Но когда они становятся подростками, ты и сама начинаешь ощущать себя их ровесницей. Когда они, к примеру, собираются в панк-клуб, я ловлю себя на мысли: «А почему бы и мне туда не пойти? » — сказала она.

Рядом с сыновьями и дочками актриса чувствует себя энергичной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт, также перед премьерой нового фильма с собой в главной роли, признался, что сам довел до разрыва с Анджелиной Джоли.