Что помогает Анджелине Джоли справится с депрессией после развода с Питтом

44-летняя звезда Голливуда Анджелина Джоли после долгого молчания на тему развода с Брэдом Питтом стала чаще откровенничать с журналистами. В преддверие нового фильма «Малифисента: Владычица тьмы» она сравнила себя со своей героиней, передает 7days.ru. Персонажу, как и самой актрисе, пришлось пережить непростые времена.
Джоли рассказала, что в последние годы ее жизни бывали периоды, когда она чувствовала себя несвободной, незащищенной, загнанной в угол.
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По ее словам, обрести душевное равновесие помогли сыновья и дочери. От Питта у Джоли трое биологических детей — Шайло, Нокс и Вивьен — и еще трое приемных: Мэддокс Шиван, Пакс Тьен, Захара Марли.
Рядом с сыновьями и дочками актриса чувствует себя энергичной.
Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт, также перед премьерой нового фильма с собой в главной роли, признался, что сам довел до разрыва с Анджелиной Джоли.