Жилой дом загорелся в Красноярске

В Красноярске горит жилой дом. Возгорание зафиксировано около 13:00 по местному времени (09:00 по московскому времени).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, в доме № 62 по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» произошел пожар в шахте лифта. В настоящее время экстренные службы эвакуируют жителей семиэтажного дома. На месте работают 11 единиц техники.

Информации о причинах произошедшего пока нет. Также нет данных о пострадавших при пожаре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что женщина спасла троих малышей из горящего дома в Новосибирске.