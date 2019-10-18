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  4. Отважная женщина спасла троих малышей из горящего дома в Новосибирске

Отважная женщина спасла троих малышей из горящего дома в Новосибирске

, 9:15 Эфирная новость 58

Трое детей в возрасте одного года, двух и трех лет находились дома одни, без взрослых, когда произошло ЧП.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Следователи Новосибирска выясняют обстоятельства пожара в частном доме, в результате которого чуть было не погибли дети. Трое малышей находились одни, когда вспыхнул огонь. Он быстро распространился и уже когда приблизился к детской комнате, крики услышала проходящая мимо женщина. Она и бросилась на помощь.

«Нам кто-то кинул монтировку. Мы открыли окно с мальчиком. Я еще попросила помощи, потому что не могли. Этой монтировкой. Смотрим, там один маленький — годик, второй — около двух лет, третий. Они сказали, дома никого нет», — рассказала женщина.

Женщина спасла малышей и на время забрала к себе. Помощь врачей не понадобилась. Дом же выгорел полностью. Где были в этот момент родители, и почему они оставили без присмотра малышей, сейчас выясняют полицейские.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трехлетний малыш спасен в Волгограде от падения с восьмого этажа.

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