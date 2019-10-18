«Мурашки по коже!» Мама Тимати показала интимные кадры с родов Решетовой

Мама рэпера Тимати 59-летняя Симона Юнусова решила поделиться с подписчиками в Instagram впечатлениями от рождения внука Ратмира. Жизнь малышу подарила невеста музыканта Анастасия Решетова. Радостное событие произошло 16 октября. Родительница рэп-исполнителя не только рассказала поклонникам о том, как проходили роды будущей невестки, но и опубликовала в соцсеть трогательные кадры процесса рождения ребенка.

«Только находясь в непосредственной близости, понимаешь, что стоит за этой „легкостью“. После нескольких шутливых фраз, я сразу перестала волноваться. Все было выполнено виртуозно!» — похвалила работу акушеров мама Тимати.

Instagram @simona280

Симона Юнусова поведала, что Анастасия Решетова рожала в очень хорошей современной клинике. Роды самой мамы рэпера в свое время прошли не в таких хороших условиях.

«Во времена моей молодости я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц одновременно! Душ общий в конце коридора на все отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется», — поделилась тяжелыми воспоминаниями Симона.

Поклонники семьи Тимати пришли в восторг от трогательных снимков, опубликованных мамой рэпера.

«Такие трогательные моменты на фотках»;

«Какие чудесные кадры. Неподдельные эмоции, чувства»;

«Мурашки по коже!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невеста Тимати Анастасия Решетова рожала сына больше пятнадцати часов.