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  4. Невеста Тимати рожала сына больше пятнадцати часов — фото

Невеста Тимати рожала сына больше пятнадцати часов — фото

, 23:04 Фото 174

В роддоме Анастасию Решетову поддерживали самые близкие — жених и его мама Симона Юнусова.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Невеста Тимати 23-летняя Анастасия Решетова рассказала подписчикам в Instagram о том, как проходили ее роды. Модель еще не успела толком прийти в себя, а снимки с новорожденным малышом заполонили соцсеть. Оказалось, рождение 16 октября сыночка звездной пары, далось маме с большим трудом.

«Это был особенный солнечный день. Шел 15-й час родового процесса. Я не верила, что еще буквально несколько часов и я увижу его, смогу потрогать, обнять», — рассказала молодая мамочка.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Сына Тимати и Анастасии Решетовой назвали в честь покойного лучшего друга репера — Ратмиром. При родах малыша модель поддерживали самые близкие — жених и его мама Симона. Познакомиться с новым членом семьи пришел брат музыканта Артем Юнусов. Он также разместил снимок с новорожденным ребенком в социальную сеть, сопроводив пост трогательными словами.

«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в наш мир, мы все тебя очень ждали, будь всегда здоров, силен, счастлив и любим. А мы всегда рядом если что! Поздравляю родителей», — оставил запись под фото брат Тимати.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мама Тимати Симона Юнусова впервые взяла на руки внука.

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