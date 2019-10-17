Невеста Тимати 23-летняя Анастасия Решетова рассказала подписчикам в Instagram о том, как проходили ее роды. Модель еще не успела толком прийти в себя, а снимки с новорожденным малышом заполонили соцсеть. Оказалось, рождение 16 октября сыночка звездной пары, далось маме с большим трудом.

« Это был особенный солнечный день. Шел 15-й час родового процесса. Я не верила, что еще буквально несколько часов и я увижу его, смогу потрогать, обнять », — рассказала молодая мамочка.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Сына Тимати и Анастасии Решетовой назвали в честь покойного лучшего друга репера — Ратмиром. При родах малыша модель поддерживали самые близкие — жених и его мама Симона. Познакомиться с новым членом семьи пришел брат музыканта Артем Юнусов. Он также разместил снимок с новорожденным ребенком в социальную сеть, сопроводив пост трогательными словами.

« Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в наш мир, мы все тебя очень ждали, будь всегда здоров, силен, счастлив и любим. А мы всегда рядом если что! Поздравляю родителей », — оставил запись под фото брат Тимати.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мама Тимати Симона Юнусова впервые взяла на руки внука.