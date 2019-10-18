Видео: Кокляев пообещал бить Емельяненко не так жестоко

Тяжелоатлет Михаил Кокляев встал на ноги после недельного лечения ОРЗ и рассказал о своем самочувствии. За полтора месяца до боя с Александром Емельяненко пауэрлифтер попал в больницу и лежал под капельницей.

Как отметил спортсмен, нет худа без добра — недуг пошел ему на пользу. Долгое время у него болела боковая приводящая мышца бедра после травмы во время тренировки. Благодаря простуде Михаил отлежался и восстановил ногу. По его словам, лечение оказалось нетрудным, а в той капельнице не было ничего кроме витаминов. Лечиться без антибиотиков и иммуномодуляторов его научили тренеры. С ними Кокляев уже провел первые тренировки после выздоровления.

«Всегда можно использовать такие моменты так, чтобы ветер дул на твою мельницу. Оптимистично надо болеть», — посоветовал герой интервью.

Из-за болезни тяжелоатлет не посетил турнир Fight Nights Global в Москве, на котором присутствовал Емельяненко. Боец без правил надеялся увидеть соперника и даже, как иронизировал он, искал Кокляева под сиденьями. Организаторам предстоящего боя спортсмен посоветовал лучше заботиться о здоровье пауэрлифтера, чтобы того доставили на ринг в целости и сохранности.

Выздоровевший Кокляев не остался в долгу и ответил тоже с иронией.

«Саше за это плюс, что он заботится о моей сохранности. Это говорит о его человечности. Для кого-то сарказм, ирония, но я буду его бить слабее после этих слов, не так жестоко, не так жестко», — пообещал Михаил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Емельяненко получил благословение перед боем с Кокляевым.