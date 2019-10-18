  1. Пятый канал
  4. Видео: Кокляев пообещал бить Емельяненко не так жестоко

Видео: Кокляев пообещал бить Емельяненко не так жестоко

, 15:47 Видео 44

Пауэрлифтер оправился после простуды и отреагировал на сарказм соперника.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail; 5-tv.ru

Тяжелоатлет Михаил Кокляев встал на ноги после недельного лечения ОРЗ и рассказал о своем самочувствии. За полтора месяца до боя с Александром Емельяненко пауэрлифтер попал в больницу и лежал под капельницей.

Как отметил спортсмен, нет худа без добра — недуг пошел ему на пользу. Долгое время у него болела боковая приводящая мышца бедра после травмы во время тренировки. Благодаря простуде Михаил отлежался и восстановил ногу. По его словам, лечение оказалось нетрудным, а в той капельнице не было ничего кроме витаминов. Лечиться без антибиотиков и иммуномодуляторов его научили тренеры. С ними Кокляев уже провел первые тренировки после выздоровления.

«Всегда можно использовать такие моменты так, чтобы ветер дул на твою мельницу. Оптимистично надо болеть», — посоветовал герой интервью.

Из-за болезни тяжелоатлет не посетил турнир Fight Nights Global в Москве, на котором присутствовал Емельяненко. Боец без правил надеялся увидеть соперника и даже, как иронизировал он, искал Кокляева под сиденьями. Организаторам предстоящего боя спортсмен посоветовал лучше заботиться о здоровье пауэрлифтера, чтобы того доставили на ринг в целости и сохранности.

Выздоровевший Кокляев не остался в долгу и ответил тоже с иронией.

«Саше за это плюс, что он заботится о моей сохранности. Это говорит о его человечности. Для кого-то сарказм, ирония, но я буду его бить слабее после этих слов, не так жестоко, не так жестко», — пообещал Михаил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Емельяненко получил благословение перед боем с Кокляевым.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!

Последние новости

16:20
Эрдоган опроверг заявления курдов о срыве перемирия в Сирии
16:09
«Барби!» Шестилетнюю москвичку назвали самой красивой девочкой в мире
15:54
«Кайфушечки»: звезда «Папиных дочек» показала, как отдыхает на Мальдивах
15:47
Видео: Кокляев пообещал бить Емельяненко не так жестоко
15:38
Сирийские курды обвинили Турцию в продолжении обстрелов вопреки перемирию
15:25
Челябинскому депутату, подозреваемому в убийстве своей жены, продлили срок заключения

Сейчас читают

Порноактриса рассказала о самой тяжелой сцене в ее карьере
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев