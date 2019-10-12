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Видео: Емельяненко получил благословение перед боем с Кокляевым

, 16:56 Видео 52

Епископ Сергиево-Посадский Парамон благословил бойца на победу.

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Фото, видео: Instagram @alexemelyanenko

Александр Емельяненко неоднократно рассказывал и показывал, как он намерен сразиться с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в предстоящем бою 29 ноября. Боец смешанных единоборств уверяет, что ни на секунду не сомневается в своей победе.

По старинной православной традиции перед началом серьезного дела Емельяненко пришел за благословением к священнослужителю, архиерею РПЦ, епископу Сергиево-Посадскому Парамону. Видео со служителем церкви Емельяненко выложил в Instagram.

«Благословите, чтоб я победил Кокляева», — обратился чемпион к преподобному.

Наместник Троице-Сергиевой лавры долго жал руку бойцу и троекратно поцеловал. Крестного знамения не потребовалось.

«Так и благословляем. А ты еще пойдешь, помолишься, и все будет нормально», — успокоил владыка Парамон.

Священнослужитель привел Александру в пример Дмитрия Донского. Преподобного князя тоже некогда благословили на Куликовскую битву, и тот победил, сказал епископ.

В целом, подписчики отреагировали на поступок бойца положительно.

«Круто, молодец, хороший пример для подражания!»

«Плюс десять к силе»;

«Саня, красавец! С тобой бог!

«Теперь у Кокляева точно нет шансов!» — написали фолловеры.

Лишь некоторые в комментариях добавили ноту скепсиса.

«Самое главное, Саня, себя победи»;

«Кокляев — тоже верующий», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Емельяненко подарил Стивену Сигалу билет на свой бой с Кокляевым.

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