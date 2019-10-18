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В сеть попал один миллион кредитных историй россиян

, 19:18 Эфирная новость 29

Утечка данных произошла из-за ошибки в базе данных сервера микрофинансовой компании «ГринМани».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; 5-tv.ru

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе. Из-за ошибки в базе данных сервера микрофинансовой компании «ГринМани», выдававшей онлайн-займы.

Так, в сеть просочились паспортные данные, адреса и номера сотовых телефонов. В компании обещали провести проверку.

«ГринМани» — занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов в России. Но в сентябре ЦБ за многочисленные нарушения исключил ее из реестра микрофинансовых организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД РФ предложили запретить выдачу микрозаймов через интернет.

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