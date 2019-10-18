Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram архивный снимок со своим изображением многолетней давности. На фото продюсеру, на вид, около 20 лет. Юноша одет в модную лилово-белую толстовку и черные солнцезащитные очки в металлической оправе. Лицо молодого человека украшает брутальная щетина, а на голове музыканта небрежная прическа из длинных густых волос. При этом в кадре Пригожин выглядит очень стройным, если не сказать худощавым.

«Даже не верится, что это был я. Как вам этот парняга? Где-то в чулане дочка нашла», — подписал пост знаменитость.

Instagram @prigozhin_iosif

Поклонники 50-летнего Иосифа Пригожина удивились неожиданному архивному снимку и принялись гадать, на кого из звезд похож юный тогда еще продюсер.

«Я сначала подумала, что это Лепс!»

«Челентано!»

«Похож на Элджея!» — написали фолловеры.

Подписчикам Иосифа Пригожина архивная фотография очень понравилась. Снимок мгновенно набрал более восьми тысяч лайков и нескольких сотен восторженных комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин предложил замерзшей Валерии согреться самогоном.