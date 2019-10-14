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  4. «Давай за здоровье»: Пригожин предложил замерзшей Валерии согреться самогоном

«Давай за здоровье»: Пригожин предложил замерзшей Валерии согреться самогоном

, 3:22 Видео 174

Певицу уговаривали выпить «всем миром», однако, что из этого вышло неизвестно.

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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин предложил своей супруге Валерии согреться с помощью рюмки самогона во время их прогулки на яхте в Астраханской области. Соответствующее видео он выложил на своей странице в Instagram.

«Вчера было так холодно на воде, что возможно было согреться только самогончиком», — подписал ролик Пригожин.

Продюсер добавил, что уговаривать принципиально непьющую певицу пришлось «всем миром».

«Как вы думаете, удалось нам ее убедить?» — интригующе спрашивает он.

После просмотра видео ответить на этот вопрос не получится. Валерия так и не пригубила алкоголь, хотя муж уговаривал ее фразами: «Давай за здоровье», «Чистый напиток» и «Самогончик».

В комментариях полагают, что певица так и не согласилась «согреться» самогоном. Подписчики также отреагировали на уговоры Пригожина.

«Думаю, не удалось и не удастся», — написал композитор Игорь Николаев.

«Вокалисты за здоровый образ жизни», — добавил оперный певец Ильдар Абдразаков.

«Иосиф — провокатор», — написал другой пользователь, на что получил в ответ от продюсера смеющийся смайлик.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Иосиф Пригожин выложил фото с ужина в компании «любимых девочек».

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