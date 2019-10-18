Владелец BMW из телефильма «17 мгновений весны» рассказал, почему продает авто

На «Авито» петербуржец разместил объявление о продаже раритетного немецкого автомобиля BMW 326 1937 года выпуска. Продавец оценил машину в 5,5 миллиона рублей. Такой высокий ценник выставлен не случайно — автомобиль снимался в нескольких проектах, одним из которых стал советский культовый телефильм «Семнадцать мгновений весны». Специально для 5-tv.ru владелец эксклюзивного авто Борис Кучеренко рассказал его историю.

«Эта „киноактриса“ при развале „Мосфильма“ снималась в „Семнадцати мгновениях весны“ и в других фильмах военной тематики. Где-то мельком. Конкретно, в восьмой серии, где Штирлиц везет пастора Шлага переходить швейцарскую границу — была именно она», — сказал продавец.

По словам автовладельца, машина-артистка после длительного перерыва продолжила съемочную «карьеру» в 2013 году в телесериале «Пепел». Там автомобиль можно увидеть в пятой серии. Продавец раритетного авто поведал историю покупки необычного транспортного средства.

«Была куплена у заместителя главного инженера „Мосфильма“ и привезена в Петербург. Реставрация вся была произведена в Москве. Последний раз она выезжала в 2004 году на выставку. И только в 2011 году ее приобрел я», — поделился владелец авто.

Продавец признался, что продает «актрису» только потому, что у него не хватает времени серьезно ею заниматься.

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