Мощи Донского доставили в полевой храм группировки «Север»

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Ковчег уже побывал на многих важнейших участках фронта.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные, находящиеся на передовой, прикоснулись к мощам великого князя Дмитрия Донского.

Специальный ковчег, который уже побывал на многих важнейших участках фронта, доставили в полевой храм одного из подразделений группировки «Север». Помолиться святому, который является символом русской воинской славы, приехали десятки военнослужащих.

Мощи великого князя были обретены совсем недавно, во время реставрации Архангельского собора Московского Кремля. Военные видят в этом важный знак, что освободитель русских земель поможет приблизить победу на фронте уже в наши дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых православных святых. По случаю прибытия святыни был совершен торжественный молебен.

Ковчег с мощами будет доступен для верующих с 15 по 19 сентября ежедневно с 8:00 до 20:00, а 20 сентября — с 8:00 до 14:00. В РПЦ уточнили, что очередь к мощам Спиридона Тримифунтского и святого князя Димитрия Донского будет общей, так как святыни расположены рядом.

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